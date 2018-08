Afrique subsaharienne : hausse des échanges commerciaux

Les relations entre les pays de l’Afrique subsaharienne sont plus étroites que jamais, grâce à l’augmentation des échanges commerciaux entre eux et aux envois de fonds, a indiqué le Fonds monétaire international (FMI) sur son site web. Une nouvelle étude du FMI montre que des liens plus étroits exposent les pays à la bonne et à la mauvaise fortune des uns et des autres. Les grands pays en plein essor stimulent la croissance des partenaires en leur commandant plus de marchandises, et les personnes qui travaillent dans un pays prospère envoient plus de fonds à leur pays d’origine, a précisé la même source. La baisse des activités dans un pays en affecte un autre de la même manière, donc, le resserrement des liens économiques pose également des problèmes. L'intégration entre les pays de l'Afrique subsaharienne s'est surtout accrue grâce au commerce international. En 1980, les exportations régionales ne représentaient que 6% du total des exportations, mais en 2016, elles avaient atteint 20%. C'est pourquoi le degré d'intégration régionale en Afrique subsaharienne est aussi élevé que dans toute autre région émergente et en développement dans le monde.