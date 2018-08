La canicule tue deux personnes en Espagne

Deux décès ont été attribués à des "coups de chaud" cette semaine en Espagne où la vague de chaleur s'intensifie, ont indiqué vendredi les autorités de la région de Murcie dans le sud-est du pays. Ces premières victimes de la vague de chaleur sont un ouvrier d'une quarantaine d'années, d'origine nigériane, qui travaillait mardi sur un chantier d'autoroute près de Murcie, et un retraité de 78 ans, qui s'affairait dans son jardin potager à Murcie, et est mort jeudi à l'hôpital, a indiqué l'autorité régionale de la santé. L'Espagne devait endurer vendredi une des journées les plus chaudes de l'été, avec des températures pouvant atteindre 40 degrés à Madrid, 42 à Séville en Andalousie (sud), 43 à Caceres et 44 à Badajos en Estrémadure (sud-ouest), selon l'agence de météorologie.