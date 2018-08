Rencontre de diplomatie turc et américain à Singapour

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a rencontré vendredi son homologue turc Mevlüt Cavusoglu dans une tentative d'obtenir la libération d'un pasteur américain détenu en Turquie, alors qu'Ankara continue de rejeter la stratégie de l'Aministration américaine qui a annoncé des sanctions à l'encontre de deux ministre turcs liées au dossier. Les deux ministres se sont entretenus en marge d'un forum de pays d'Asie du Sud-Est à Singapour, alors que les relations déjà très tendues se sont encore envenimées autour du sort du pasteur Andrew Brunson, en résidence surveillée en Turquie où il est jugé pour "espionnage" et "terrorisme". L'administration de Donald Trump a en effet annoncé cette semaine des sanctions contre les ministres turcs de la Justice et de l'Intérieur, Abdulhamit Gül et Süleyman Soylu, pour leur rôle dans cette affaire. Le coup de froid entre les deux pays, pourtant alliés au sein de l'Otan, s'est alors mué en l'une des plus graves crises américano-turques depuis des décennies.