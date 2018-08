Des Casques bleus de retour sur le plateau du Golan

Les Casques bleus ont patrouillé pour la première fois depuis 2014 sur un point stratégique à la lisière entre la Syrie et la partie du plateau du Golan occupée par Israël, après des discussions entre la Russie, la Syrie et Israël, a indiqué vendredi un porte-parole de l'ONU. La patrouille de jeudi au niveau du point de passage de Qouneitra est la première depuis le retrait en 2014 de la force de l'ONU chargée de l'observation du désengagement entre forces israéliennes et syriennes (UNDOF) après que des insurgés d'Al-Qaïda ont envahi la zone. Les forces du gouvernement syrien, soutenues par leur allié Moscou, ont reconquis ces dernières semaines les territoire près du plateau du Golan, repoussant les groupes rebelles d'une "zone de désescalade", fruit d'un accord entre la Jordanie, la Russie et les Etats-Unis. La "patrouille au point de passage de Qouneitra fait partie des efforts en cours de l'UNDOF pour revenir progressivement sur la zone de séparation", a indiqué un porte-parole de l'ONU, Farhan Haq. Il a indiqué que la mission a été coordonnée avec les forces armées syriennes et les forces de l'occupation israélienne, avant la patrouille. Les troupes syriennes et la police militaire russe ont aussi effectué "simultanément" des patrouilles dans la zone, selon M. Haq.