La Russie salue les exercices militaires de l'OTAN en Géorgie

La Russie n'est pas d'accord avec l'opinion de la Géorgie selon laquelle les manoeuvres militaires Noble Partner 2018 auraient pour but de promouvoir la stabilité et la sécurité, a déclaré vendredi une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. "C'est un dialogue constructif, au lieu des hélicoptères et des chars, qui peut apporter la stabilité et la sécurité", a indiqué Maria Zakharova lors d'une conférence de presse hebdomadaire. L'objectif réel des exercices est de faire pression "principalement sur l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud et la Russie", ce qui pourrait avoir pour conséquence un "renforcement des sentiments militaristes" et une escalade des tensions, selon Mme Zakharova. L'exercice Noble Partner 2018, réunissant 13 pays, a lieu du 1er août au 15 août en Géorgie et mobilisent plus de 3 000 soldats. Outre des membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) que sont le Royaume-Uni, l'Estonie, la France, l'Allemagne, la Lithuanie, la Norvège, la Pologne, la Turquie et les Etats-Unis, les ex-républiques soviétiques de Géorgie, d'Arménie, d'Azerbaidjan et d'Ukraine y participent également. La Russie déplore que les pays voisins de la Géorgie soient impliqués dans ces exercices sous différents prétextes, a déclaré Mme Zakharova. Mis en place depuis 2015, les exercices Noble Partner avaient à l'origine pour objectif de former les soldats géorgiens et d'améliorer leurs capacités d'interaction avec les unités de l'OTAN.