L'homme le plus âgé d'Italie meurt à l'âge de 110 ans

L'homme le plus âgé d'Italie, Lorenzo Berzero, est mort jeudi à l'âge de 110 ans, a rapporté vendredi un média local. Il était né le 2 mars 1908 dans le village de San Germano Vercellese - où vivent environ 1 800 habitants - situé dans la région septentrionale du Piémont, et dont la capitale est Turin, selon l'agence de presse ANSA. Il avait une fille et deux petits-enfants et a trouvé la mort dans la maison de retraite où il vivait depuis 2015, selon La Stampa, le quotidien turinois. M. Berzero a d'abord travaillé comme "cavallante", ou cocher, conduisant les personnes qui travaillaient dans des exploitations agricoles, de la gare jusque dans les rizières, à l'aller et au retour. Plus tard, il est devenu chauffeur pour une coopérative et est parti à la retraite à 67 ans, a dit sa fille Maria Teresa à La Stampa. Le mois dernier, la femme la plus âgée d'Italie et d'Europe, Giuseppina Projetto, est morte près de Florence à l'âge de 116 ans.