Centrafrique : les journaliste russes tués par des voleurs

Les trois journalistes russes tués le 31 juillet en Centrafrique ont été victimes de voleurs, a affirmé vendredi à Moscou le ministère des Affaires étrangères. Le reporter de guerre Orkhan Djemal, le documentariste AlexandreRastorgouïev et le caméraman Kirill Radtchenko, "ont été attaqués par des personnes non identifiées qui avaient pour but de les voler, et ont été tués alors qu'ils tentaient de résister", a indiqué le ministère russe dans un communiqué, citant sa porte-parole Maria Zakharova. Le ministère a précisé qu'il se basait sur les premiers résultats de l'enquête en Centrafrique.(