Chine: 18.400 donneurs d'organes volontaires

18.433 donneurs d'organes volontaires ont été enregistrés en Chine entre 2010 et mi-juillet dernier, totalisant quelque 52.213 organes donnés, ont rapporté samedi des médias. "Malgré de gros progrès réalisés ces dernières années, la Chine doit promouvoir davantage le don d'organes à l'avenir pour faire bénéficier plus de patients", a déclaré Zheng Shusen, vice-président de l'association chinoise des médecins, cité par l'agence Chine Nouvelle. Intervenant lors d'un Congrès de la Greffe de la Chine, tenu vendredi à Chengdu, capitale de la province chinoise du Sichuan, le chef du Centre de greffe des organes de l'Hôpital de l'Ouest de la Chine, Yang Jiayin, a appelé à une plus large implication de personnes "dans cette grande cause". Le directeur du Comité national du don d'organes et de la greffe de la

Chine Huang Jiefu a plaidé pour sa part, pour l'amélioration de "l'assurance maladie pour les bénéficiaires de greffes afin de réduire leur fardeau financier".