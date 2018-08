Pasteur américain en Turquie: Pompeo se dit "optimiste"

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a fait part samedi à Singapour de son optimisme sur la libération rapide, d'un pasteur américain jugé par Ankara pour "terrorisme et espionnage", ont rapporté des médias. "Il est grand temps que le pasteur Brunson soit libre, autorisé à rentrer aux Etats-Unis", ainsi que "les autres Américains ou employés locaux des missions diplomatiques américaines arrêtés par les autorités turques", a-t-il réaffirmé au lendemain d'une rencontre avec son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu, en marge d'un forum de pays d'Asie du Sud-Est à Singapour. "J'ai bon espoir que cela va se réaliser dans les jours à venir", a-t-il déclaré, soulignant avoir eu "de bonnes discussions" avec le ministre turc. "J'ai vraiment espoir que nous allons faire des progrès dans les jours et semaines à venir", a-t-il ensuite ajouté. M. Pompeo et M.Cavusoglu se sont entretenus vendredi, en marge du forum, alors que les relations turco-américaines, déjà très tendues, se sont encore envenimées autour du sort du pasteur Américain. Washington a annoncé cette semaine, des sanctions contre les ministres turcs de la Justice et de l'Intérieur, Abdulhamit Gül et Süleyman Soylu, pour "leur rôle" présumé dans cette affaire.