La Nasa présente les astronautes qui iront dans les premières capsules

La Nasa a dévoilé vendredi le nom des neuf astronautes qui se rendront dans l'espace en 2019 dans des capsules spatiales de Boeing et SpaceX: un mélange d'astronautes chevronnés et de jeunes loups de l'espace. Ces vols pionniers permettront aux Etats-Unis de reprendre l'envoi de personnes dans l'espace avec des moyens américains, la Nasa ayant arrêté ses navettes spatiales en 2011 et se reposant depuis sur les fusées russes pour emmener ses astronautes sur la Station spatiale internationale (ISS), déboursant 80 millions de dollars pour un simple siège. C'est également la première fois que des entreprises privées américaines se chargeront de cet acheminement, puisque la Nasa a demandé en 2014 à Boeing et SpaceX de développer de nouveaux systèmes de lancement pour prendre le relais en 2019. "