Pluies orageuses sur les wilayas côtières

De fortes pluies, sous forme d'averses orageuses, continueront d'affecter les wilayas côtières et intérieures de l'Est du pays ainsi que les Aurès durant la journée de dimanche jusqu'à 18h00, selon un bulletin météo spécial (BMS) émis par les services de l'Office national de météorologie (ONM). Ces pluies toucheront les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf, Constantine, Guelma et Souk-Ahras avec des cumuls qui atteindront ou dépasseront localement 40 mm durant la validité de ce BMS en cours ce dimanche jusqu'à 18h00. Les wilayas de Batna, Oum El-Bouaghi, Khenchela, et Tébessa sont également concernées par des cumuls qui atteindront ou dépasseront localement 30mm durant la validité du BMS de dimanche à 12h à 21h00.