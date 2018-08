La Turquie se prépare pour les locales du 18 août

Les préparatifs des élections locales prévues pour 2019 seront lancés lors de la conférence ordinaire du Parti de la justice et du développement le 18 août en cours, a annoncé samedi, le président turc Recep Tayyip Erdogan. «Nous organiserons la conférence ordinaire du Parti de la justice et du développement le 18 août et nous donnerons, le coup d'envoi des préparatifs pour les élections locales prévues pour 2019», a annoncé M. Erdogan, selon l'agence de presse Anadolu. «La Turquie a élevé le plafond de ses objectifs avec la transition du pays du système parlementaire au système présidentiel, après les élections législatives et présidentielles de juin dernier», a-t-il également souligné, peu avant la tenue de la conférence de la section féminine du Parti à Ankara. «La Turquie atteindra un niveau supérieur à celui des civilisations contemporaines», a-t-il promis.