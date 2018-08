UE: Jumelage entre la DGI et son homologue française

Le jumelage institutionnel entre la Direction générale des impôts algérienne (DGI) et la Direction générale des finances publiques française (DGFiP), lancé en 2015 dans le cadre de l'Accord d'association Algérie-UE, est «un exemple de réussite», a affirmé la Commission européenne chargée de la Politique européenne de voisinage et des négociations d’élargissement dans un rapport publié en juillet dernier. Dans son éditorial, le Commissaire européen en charge de la Politique européenne de voisinage et des négociations d'élargissement, Johannes Hahn, a estimé qu’en 2017, le Programme d'assistance technique et d'échange d'information de l'UE (TAIEX) et le jumelage sont les instruments d’appui politique les plus efficaces dans les pays voisins de l'UE. «Soutenant l'approche d’égal à égal, ces instruments ont pu contribuer potentiellement à établir un processus de réforme crédible», a-t-il souligné. Dans le cadre de la politique d’appui à la modernisation des administrations publiques, le rapport décrit le jumelage institutionnel entre la DGI algérienne et la DGFIP française comme un «exemple de réussite» qui témoigne d’un «partenariat d’exception» entre les deux institutions.