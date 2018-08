300 kg de kif traité saisis à Bechar

Une grande quantité de kif traité, s’élevant à 325 kg, a été saisie dimanche par des Gardes-frontières lors d'une patrouille de reconnaissance menée à Beni Ouenif, dans la wilaya de Bechar, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des Garde-frontières ont saisi, ce matin 5 août 2018, lors d’une patrouille de reconnaissance menée dans la localité frontalière de Béni Ouenif, wilaya de Béchar (3e Région militaire) une grande quantité de kif traité s’élevant à 325 kilogrammes, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Oran (2e RM), deux (2) narcotrafiquants, en leur possession 3.990 comprimés psychotropes», précise la même source. Par ailleurs, et à In Guezzam (6e RM), un détachement de l’Armée nationale populaire «a intercepté cinq (5) contrebandiers et saisi des outils de détonation, cinq (5) marteaux piqueurs, trois (3) détecteurs de métaux et deux (2) groupes électrogènes», En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Batna et Sétif (5eRM), sept (7) individus en possession de neuf (9) fusils de chasse».