Trois terroristes armés se rendent à Tamanrasset

Trois (3) terroristes armés ayant rallié les groupes terroristes en 2012, se sont rendus dimanche aux autorités militaires à Tamanrasset, indique le ministère de la Défense nationale (MDN), dans un communiqué. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique des efforts intenses et de qualité consentis par les Forces de l'Armée nationale populaire, visant à faire régner la sécurité et la quiétude dans l’ensemble du territoire national, trois (3) terroristes se sont rendus, ce matin 5 août 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset, en 6e Région militaire», précise la même source «Il s’agit en l’occurrence des dénommés: «Nouari Aïssa», dit «Abou Ali», ayant rallié les groupes terroristes en 2012, «Zaatout Mourad», dit «Abou El Moatassim», ayant rallié les groupes terroristes en 2012, «Blidi Samir», dit «Abou Youssef «, ayant rallié les groupes terroristes en 2012», ajoute le communiqué.