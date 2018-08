Industrie: Les capacités de production utilisées à moins de 75%

La majorité des entreprises industrielles a utilisé les capacités de production à moins de 75% au 1er trimestre 2018, indique une enquête menée par l'Office national des statistiques (ONS). Aussi, selon l’opinion des chefs d’entreprises enquêtés, l’activité industrielle a connu une baisse au premier trimestre 2018, notamment pour les Industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques et électroniques (ISMMEE), l’Industrie Chimique et les Industries des Bois, précise l'enquête d'opinion effectuée par l'ONS auprès de chefs d'entreprises publiques et privées. La demande en produits fabriqués a connu une hausse durant la période considérée. La hausse est plus prononcée pour le secteurs des matériaux de constructions et de l’agro-alimentaire, selon les chefs d'entreprises privées concernés par l'enquête. Plus de 66% des chefs d’entreprises du secteur public et 87% de ceux du privé ont satisfait toutes les commandes reçues. Cependant, il subsiste des stocks de produits fabriqués pour la majorité des concernés des deux secteurs, situation jugée «normale» par plus de 74% des intéressés du secteur public et par près de la moitié de ceux du privé. Concernant le niveau d’approvisionnement en matières premières, il a été inférieur à la demande exprimée, selon plus de 34% des enquêtés du secteur public et près de 19% de ceux du privé.