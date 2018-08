Près de 2 millions d'opérateurs économiques en Algérie

L'Algérie comptait plus de 1,95 million d'opérateurs économiques inscrits au registre du commerce à fin 2017 contre 1,89 million à la fin 2016, a appris l'APS auprès du Centre national du registre du commerce (CNRC). Le pays comptait plus exactement 1.952.606 opérateurs inscrits au registre du commerce à fin 2017, précise la même source. Sur l'ensemble de ces opérateurs économiques, plus de 1,76 million exercent sous le statut de personnes physiques et 184.190 sous le statut de personnes morales (sociétés). Par catégorie d'activités, ce sont les personnes physiques exerçant dans la distribution de détail qui occupent la plus grande part des opérateurs économiques, avec 834.054 enregistrés au CNRC à fin 2017, soit 44,35% de l'ensemble des inscrits. En outre, le nombre des personnes physiques inscrites a atteint 722.027 dans le secteur des services (38,4%), 251.013 dans la production de biens (13,35%), 68.317 dans la distribution en gros (3,63%), 4.673 dans les entreprises de production artisanale (0,25%) et 472 dans l'exportation (0,03%).

Pour ce qui est des personnes morales (sociétés), le secteur des services concentre 71.767 opérateurs, soit 32,6% de l'ensemble des personnes morales inscrites au CNRC.