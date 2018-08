Indonésie: un séisme de magnitude 7 frappe l'île de Lombok

Un séisme de magnitude 7 a secoué dimanche l'île indonésienne de Lombok (sud), a annoncé l'Institut américain de géophysique (USGS), une semaine après un premier tremblement de terre qui avait fait 17 morts sur cette île touristique à l'est de Bali. Les autorités ont lancé une alerte au tsunami et recommandé à la population de s'éloigner du rivage, selon le directeur de l'agence indonésienne de météorologie, climatologie et géophysique, Dwikorita Karnawati.