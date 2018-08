Ryadh expulse l'ambassadeur du Canada pour « ingérence »

L'Arabie saoudite a décidé lundi d'expulser l'ambassadeur du Canada à Ryadh, de rappeler son propre ambassadeur à Ottawa et de geler ses relations commerciales, après une "ingérence" commise selon elle par le Canada dans ses affaires intérieures. Ces mesures interviennent à la suite d'un appel de l'ambassade du Canada à la libération immédiate de militants des droits de l'Homme emprisonnés en Arabie saoudite. Le royaume d'Arabie saoudite "n'acceptera d'aucun pays une ingérence dans ses affaires intérieures ou des diktats imposés", a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères. "Le royaume annonce qu'il rappelle son ambassadeur au Canada pour consultations", a indiqué le ministère saoudien insistant sur le fait que l'ambassadeur du Canada à Ryadh avait 24 heures pour quitter le pays et que le royaume avait décidé de "geler toutes nouvelles transactions concernant le commerce et les investissements" avec le Canada.