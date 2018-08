L’aveu de Trump sur son fils

Le président des Etats-Unis, Donald Trump a admis dimanche que son fils avait rencontré une avocate russe "pour obtenir des informations" sur son opposante à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, et a qualifié cette rencontre de "totalement légale". Dans un tweet, Donald Trump épingle sa cible favorite, les médias généralistes qualifiés de "fausses informations": "Les +Fake News+ rapportent, une pure invention, que je suis inquiet à propos de la réunion que mon merveilleux fils, Donald, a eu à la Trump Tower" en juin 2016. "Il s'agissait d'une réunion pour obtenir des informations sur une opposante, c'est totalement légal, et cela se fait tout le temps en politique - Et ça n'a mené nulle part. Je n'en savais rien!", affirme-t-il. C'est la première fois que le président républicain évoque aussi clairement l'objet de de la réunion. Lorsqu'un intermédiaire lui avait promis des informations compromettantes supposées émaner du gouvernement russe sur Hillary Clinton, son fils Donald Trump Jr. avait accepté avec enthousiasme de rencontrer l'avocate russe Natalia Veselnitskaya dans la Trump Tower à Manhattan.