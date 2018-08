FAO: l'obésité dans le monde a triplé depuis 1975

L'obésité dans le monde a pratiquement triplé depuis 1975, et elle s'est accompagnée d'une augmentation des cardiopathies, des cancers et des diabètes, a indiqué l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur son site web. Les pays ont élaboré des directives diététiques adaptées à leur situation alimentaire et à leurs populations locales, pour conseiller des régimes alimentaires sains, ajoute la même source. "Les régimes alimentaires varient considérablement d'un pays à l'autre en fonction des aliments disponibles, des cultures et des habitudes alimentaires. Mais quel que soit l'endroit où on vit, lorsqu'il s'agit de nourriture, on sait ce qui est bon pour nous et ce qui ne lÆest pas", précise la FAO. Les changements sociétaux rendent toutefois ces choix plus compliqués. Alors que de nombreux pays sont toujours confrontés à la dénutrition, la consommation dÆaliments à haute teneur en énergie, en matières grasses, en sucres et en sel est en hausse un peu partout dans le monde. L'urbanisation, les métiers plus sédentaires et l'évolution des moyens de transport entraînent une réduction de l'activité physique qui a pour effet dÆexposer des populations entières au risque d'obésité et de maladies associées.