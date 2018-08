800.000 peaux de mouton à colleter durant l’Aid

Le ministère de l'Industrie et des Mines a annoncé lundi le lancement d'une campagne de collecte des peaux d'ovins, de bovins et de caprins, issues de l'abattage des sacrifices d'Aïd El Adha, afin de valoriser la filière cuir. Cette opération, première du genre, consiste à collecter les peaux des bêtes sacrifiées et à les mettre à la disposition des tanneries pour leur valorisation et utilisation dans l'industrie du cuir, une filière à fort potentiel à l'export, indique le ministère dans un communiqué. Le ministère prévoit la collecte de quelque 800.000 peaux sur un total de plus de 4 millions d'animaux qui doivent être sacrifiés durant l'Aïd El-Adha de cette année. Six wilayas pilotes, que sont Alger, Oran, Constantine, Jijel, Sétif et Batna, ont été choisies pour cette première campagne qui sera étendue vers le reste des wilayas à partir de l'année prochaine. Pour assurer le bon déroulement de l'opération, les sites dédiés à l'abattage des sacrifices et au stockage des peaux seront aménagés dans chacune de ces wilayas, en plus du reste des abattoirs qui seront mobilisés durant les deux jours de l'Aïd. Soulignant le caractère d'intérêt national que revêt cette campagne, le ministère indique qu'une démarche participative a été adoptée à l'effet de garantir la réussite des activités y afférentes.