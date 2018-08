Le Brent à plus de 74 dollars lundi à Londres

Les prix du pétrole remontaient lundi en cours d'échanges européens dans un marché avançant à tâtons alors que l'Arabie saoudite a repris ses exportations par le détroit de Bab el-Mandeb. Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 74,07 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 86 cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de septembre prenait 99 cents à 69,48 dollars. L'Arabie saoudite a annoncé la reprise samedi de ses exportations de brut par le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, suspendues il y a dix jours après une attaque de rebelles yéménites. Pourtant, les prix du pétrole sont repartis en hausse, dans un marché estival indécis alors que les prix de l'or noir avancent sans direction forte depuis le net recul enregistré mi-juillet. "Les facteurs de hausse n'ont pas changé", ont estimé les analystes de Société Générale, qui rappellent que "les sanctions (américaines) contre l'Iran vont faire disparaître un million de barils par jour du marché" et que "les capacités de hausse de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) s'amenuisent". La première vague de sanctions américaines contre l'Iran entrera en vigueur mardi, poussant les marchés à se focaliser sur la seconde, qui prendra effet en octobre et touchera directement les produits pétroliers.