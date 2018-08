Une commission interministérielle à In Guezzam

Une commission interministérielle s'est rendue, lundi, dans la circonscription administrative dÆIn Guezzam (420km à lÆextrême-sud de Tamanrasset), afin de s'enquérir de la situation suite aux intempéries ayant touché cette région durant les derniers jours. Cette commission est composée de responsables centraux des ministères de lÆIntérieur, des Collectivités locales, et de lÆAménagement du territoire, des Ressources en eau, des Transports et des Travaux publics, de la Santé, de la Population, et de la Réforme hospitalière, et lÆHabitat, de lÆUrbanisme et de la Ville. Accompagnée des autorités de la wilaya et des élus locaux, la commission interministérielle constatera la situation de cette ville frontalière suite aux dernières intempéries. La wilaya de Tamanrasset avait connu, depuis la fin de semaine dernière, des perturbations météorologiques ayant causé le décès de 5 personnes noyées dans les crues des oueds, et une autre portée disparue. A noter qu'une commission interministérielle a été dépêchée sur les lieux sur instruction du ministre de lÆIntérieur, des Collectivités locales, et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.