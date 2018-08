L'élimination d'un gène clé peut inhiber le cancer du poumon

Des chercheurs chinois ont découvert que le cancer du poumon pouvait être inhibé par l'élimination d'un gène clé dans les cellules, selon une étude récente publiée lundi dans le journal international Theranostics. L'enzyme E3 ubiquitine-protéine ligase HUWE1 peut contrôler la réparation des dommages de l'ADN, la croissance et la mort des cellules. Elle est souvent présente dans les cellules d'une tumeur du poumon, mais le mécanisme des fonctions du gène dans la formation des cancers du poumon n'était pas clair auparavant. Utilisant la technologie du gène, les chercheurs de l'Institut de zoologie de Kunming relevant de l'Académie des sciences de Chine (ASC) ont enlevé le gène HUWE1 des cellules au cours d'expérimentations sur des souris. Ils ont trouvé que la croissance, le clonage et la formation des tumeurs des cellules d'une tumeur du poumon ont été inhibés après l'élimination du gène. Une étude approfondie a révélé que l'absence du gène HUWE1 conduisait à l'accumulation du gène P53 suppresseur de tumeur, qui peut bloquer des cellules tumorales et empêcher les vaisseaux sanguins de croître lors de cancers du poumon.