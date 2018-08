Syrie: 28 terroristes tués dans des frappes de la coalition

Au moins 28 terroristes du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) ont péri lundi dans leur ultime bastion de l'est de la Syrie, cible d'une offensive menée par une alliance arabo-kurde soutenue par les raids de la coalition internationale, selon une ONG. "Au moins 28 terroristes de l'EI ont été tués dans des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ciblant la région de Bir al-Meleh, dans l'est de la province de Deir Ezzor", a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). "Les frappes se poursuivent à l'heure actuelle et le bilan pourrait encore s'alourdir", a précisé à la presse le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. L'EI est désormais acculé dans "une petite poche", a indiqué M. Abdel Rahmane. Après une montée en puissance fulgurante en 2014 et la proclamation d'un "califat" à cheval sur des régions conquises en Irak et en Syrie, l'EI est désormais acculé dans de derniers réduits désertiques notamment du centre et de l'est de la Syrie, où il ne contrôle plus que moins de 3% du territoire, selon l'OSDH.