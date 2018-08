Le plus vaste incendie jamais connu en Californie

L'incendie du Mendocino Complex, dans le nord de l'Etat, était lundi en passe de devenir le plus vaste de l'histoirerécente de la Californie, d'après les chiffres communiqués par les autorités locales. Selon le dernier bilan du service des pompiers californiens Cal Fire, l'incendie du Mendocino Complex, constitué de deux brasiers mitoyens --le River Fire (contenu à 58%) et le Ranch Fire (21%)--, avait détruit 110.748 hectares, soit environ l'équivalent de la superficie de la ville de Los Angeles. Après avoir dépassé l'incendie Cedar, qui avait ravagé 110.579 hectares en octobre 2003, Mendocino Complex était sur le point de devancer l'incendie Thomas et ses 114.078 hectares partis en fumée en décembre 2017. "Je m'attends malheureusement à le voir devenir numéro un ce (lundi) soir", a commenté un porte-parole de Cal Fire, Scott McLean, dans une vidéo diffusée sur Facebook. Bien que plus étendu, l'incendie du Mendocino Complex n'est pas aussi destructeur que l'incendie Carr, qui sévit également dans le nord de l'Etat. Ce dernier a coûté la vie à sept personnes et détruit plus de 1.600 bâtiments, dont un millier de logements. Il n'était lundi, selon le dernier bilan de Cal Fire, contenu qu'à 45%. Le Pentagone a annoncé lundi l'envoi de 200 soldats dans l'ouest des Etats-Unis pour venir en aide aux pompiers. Ces militaires devraient être opérationnels à compter du 13 août après avoir été formés spécialement à la lutte contre les incendies.