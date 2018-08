Election partielle en Ohio, un scrutin risqué pour Trump

Une élection partielle pour le Congrès américain doit se tenir mardi dans l'Ohio, un scrutin à haut risque pour le parti du président, qui retient son souffle trois mois avant les élections

législatives. Les républicains pensaient le district acquis au Grand Old Party. Mais les démocrates espèrent le faire basculer et envoyer ainsi un message d'avertissement à Donald Trump. A la manoeuvre, Danny O'Connor, avocat de 31 ans, est face au républicain Troy Balderson, élu du Sénat de l'Ohio. Les dix points d'avance du mois de juin de M. Balderson se sont évaporés. Une victoire du jeune démocrate --pour remplacer le représentant républicain partant en retraite, Patrick Tiberi, dans une banlieue riche ayant voté fidèlement pour le parti républicain pendant des décennies-- sonnerait comme un appel à la mobilisation générale pour le parti démocrate, avide de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants en novembre prochain. "Le fait que ce soit si serré indique que les républicains sont en difficulté dans tout le pays", pronostique à l'AFP David Cohen, professeur de sciences politiques à l'université d'Akron. L'Ohio fait partie des "swing states", ces Etats-clés de l'élection présidentielle américaine. Donald Trump y avait devancé la candidate démocrate Hillary Clinton de huit points en 2016. Si les républicains contrôlent aujourd'hui le Sénat et la Chambre des représentants, Donald Trump en personne s'inquiète devant l'éventualité de perdre la majorité lors des élections de mi-mandat en novembre, l'empêchant ainsi de mener à bien son programme.