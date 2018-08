Séisme en Indonésie: le bilan s'alourdit à 105 morts

Au moins 105 personnes ont été tuées et plus de 200 autres ont été blessées dans le puissant séisme qui a frappé l'Indonésie, où les équipes de secours ont évacué plus de 4600 touristes de petites îles touristiques proches de celle de Lombok, selon un nouveau bilan annoncé mardi par les autorités. Un précédent bilan a fait état de 98 morts. Le tremblement de terre de magnitude 6,9 survenu dimanche soir à une faible profondeur de 10 kilomètres y a endommagé des milliers de bâtiments, une semaine après un autre séisme qui avait tué au moins 17 personnes. "Sept touristes indonésiens sont décédés à Gili Trawangan en raison du séisme, ce qui porte le total à 105" morts, a déclaré dans la soirée un porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho, ajoutant s'attendre à ce que le bilan continue d'augmenter. Il a aussi mis en exergue les "défis" auxquels sont confrontés les autorités. "Les routes ont été endommagées, trois ponts ont aussi subi des dommages, certains endroits sont difficiles d'accès et nous n'avons pas assez de personnel", a-t-il ajouté, alors que les recherches ont été suspendues à la tombée de la nuit. Les secouristes poursuivaient mardi les recherches pour tenter de retrouver des survivants et victimes dans les décombres de maisons, mosquées et écoles détruites par ce nouveau séisme qui a été ressenti aussi sur l'île voisine de Bali, la plus touristique de l'archipel d'Asie du Sud-Est. Par ailleurs, "les équipes de recherche et de secours ont réussi à secourir plus de 2700 touristes des Gili, indonésiens et étrangers", qui ont été évacués vers un port du nord de Lombok pour pouvoir rejoindre ensuite l'aéroport, a-t-il ajouté.