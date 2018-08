50 civils et membres de forces de sécurité tués en Afghanistan

Au moins 50 civils et membres des forces de sécurité ont été tués lundi soir lors d'un affrontement dans la province afghane de Logar (est), a rapporté mardi une agence de presse locale. L'affrontement a débuté lundi à minuit après que des talibans ont pris d'assaut le siège du district reculé d'Azra et les quartiers environnants de différents côtés, a rapporté Pajhwak Afghan News sur son site internet. Citant Abdul Wali Wakeel, membre du conseil provincial, l'agence de presse a rapporté que 35 agents de sécurité et civils avaient été tués lors de l'affrontement et des fusillades dans le district isolé, tandis qu'au moins 15 policiers ont été tués par les tirs amis lancés par les forces aérienne de la coalition de l'OTAN dirigée par les Etats-Unis, sur un poste de contrôle de la police à Azra. "Les rebelles s'approchaient du centre du district et des combats acharnés étaient en cours dans différentes parties d'Azra, partageant une frontière avec la province de Nangarhar (est)", selon les informations de Pajhwak Afghan News. Plusieurs talibans ont également été tués ou blessés dans l'affrontement. Zabihullah Mujahid, porte-parole présumé des talibans, a affirmé que les talibans avançaient dans le centre administratif du district mardi matin, selon la même source.