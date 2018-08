9 wilaya algérienne touchées les intempéries

Les unités de la Protection civile sont intervenues ces dernières 24 heures pour effectuer des opérations de pompage et d'épuisement des eaux infiltrées dans des quartiers et des habitations, suite aux inondations causées par les pluies qui se sont abattues sur de nombreuses wilayas du pays. Ces opérations ont concerné les wilayas de Tamanrasset, Mila, Oum El Boughi, Ghardaïa, Sidi Bel Abbes, El Bayadh, Guelma, Constantine et Naâma, selon un bilan des services de la Protection civile, précisant que 147 tentes ont été distribuées au profit des sinistrés dans la commune d'In Guezzam, wilaya de Tamanrasset. Au niveau de la wilaya d’El Bayadh, les éléments de la Protection civile ont réussi à sauver quatre personnes qui étaient à bord d’un véhicule léger, emporté par les eaux de oued Lakbour, dans la commune d’Ain El Orak où le trafic routier reste difficile dans cette région, notamment sur la RN 47, suite au débordement de ce oued. Dans la wilaya de Naâma, la RN 06 reste difficile à la circulation, suite à la montée des eaux de oued Mhisrat, dans la commune d’Ain Safra, tout comme la RN 13 au niveau de la cité 100 logements, dans la commune de Tenira, wilaya de Sidi Bel Abbes, qui demeure difficile à la circulation en raison de la stagnation des eaux pluviales