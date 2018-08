Egypte: douze terroristes tués dans le Sinaï

Les forces de sécurité égyptiennes ont abattu douze terroristes lors d'un affrontement dans le nord de la péninsule du Sinaï, où une vaste opération militaire est en cours contre le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech), a indiqué dimanche une source au ministère de l'Intérieur égyptien. Des échanges de tirs ont eu lieu dans la ville d'Al-Arich, après que les autorités ont reçu des informations sur la présence d'«éléments terroristes» cachés dans la région, selon la même source. Douze «terroristes» ont été tués, a-t-elle poursuivi sans faire état de victimes parmi les forces égyptiennes et sans préciser la date de l'affrontement. «Des pistolets, des munitions et des engins explosifs» ont été retrouvés sur les lieux, a-t-on précisé. Plus de 250 terroristes et une trentaine de soldats ont été tués depuis le lancement le 9 février de l'opération militaire baptisée «Sinaï 2018», visant à déloger les terroristes de la branche locale de Daech du nord du Sinaï, dans l'est de l'Egypte, selon des chiffres officiels.