L'industrie chinoise de la machinerie reste stable

Le secteur chinois de la machinerie a maintenu une croissance stable au premier semestre de l'année en cours, avec des progrès solides dans les mises à niveau industrielles, a annoncé un groupe d'industriel. Le Vice-président exécutif de la Fédération de l'industrie de la machinerie de Chine, Chen Bin a déclaré que l'industrie avait connu un élan de croissance endogène plus fort. La production a connu un essor en matière de véhicules de tourisme, d'autres produits de consommation, de machines utilisées pour le contrôle de la pollution de l'eau et la protection de l'environnement au sens large, ainsi que d'équipements de fabrication intelligents au cours des six premiers mois, a-t-il précisé. «La transformation industrielle s'est approfondie», a indiqué M. Chen, citant la croissance plus rapide dans l'investissement en capital fixe, et des progrès réalisés dans la substitution à l'importation de composants essentiels importés des équipements technologiques cruciaux. Selon des données de la fédération, cette industrie a commencé de voir une tendance à la baisse des commandes à ce jour, contre une augmentation en 2017.