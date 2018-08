Toyota-Vietnam rappelle plus de 11.300 voitures

La filiale du constructeur automobile japonais Toyota au Vietnam a annoncé le rappel de plus de 11.300 voitures de trois modèles pour des airbags défectueux. La cartouche de gonflage de plus de 5.600 voitures Corolla Altis fabriquées en 2013 peut absorber l'humidité, a indiqué la compagnie japonaise dans un communiqué. Dans certains cas, l’activation du coussin gonflable peut briser la cartouche de gonflage en morceaux qui peuvent être poussés à travers le coussin gonflable, causant des blessures. La même anomalie peut être présente dans 5.100 voitures Vios et 550 Yaris fabriquées la même année, qui sont également rappelées, a précisé Toyota Vietnam. Quelque 372 autres voitures Corolla Altis fabriquées entre le 16 décembre 2015 et le 15 février 2016 sont également rappelées pour des défauts de capteur de choc d'airbag qui peut empêcher l’activation du dispositif en cas d’accident.