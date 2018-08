«Audi» enregistre un record de ventes en Chine

Le constructeur allemand de voiture de luxe, Audi, a enregistré un record de ventes en Chine sur les sept premiers mois de l'année en cours, selon Audi China. Audi a vendu un total de 359.781 véhicules sur le marché chinois entre janvier et juillet, en hausse de 17,6% par rapport à l'année dernière, les ventes des nouveaux Audi A4L représentant un quart du totale, en hausse de 59,1% sur un an.

Le constructeur a vendu 53.191 véhicules en Chine en juillet seulement, en hausse de 3,8% sur un an. Audi China Management Enterprise Co., Ltd est une filiale en propriété exclusive d'Audi AG.