Le FC Barcelone remporte la Super Coupe d’Espagne

Le FC Barcelone s’est imposé, dimanche soir au Grand stade de Tanger (Maroc), contre le FC Séville 2-1 (1-1 à la mi-temps) et a remporté la Super Coupe d’Espagne 2018. Le FC Séville a été le premier a atteindre le filet du Barça à la 9è minute suite à un tir de Pablo Sarabia, mais les Catalans ont pu égaliser avant la fin de la première mi-temps par le biais de Gerard Piqué (42è minute), avant de marquer leur second but par Ousmane Dembélé.