Election présidentielle au Mali: les résultats dans cinq jours

Les résultats du second tour de l'élection présidentielle organisé dimanche au Mali doivent être annoncés dans quatre ou cinq jours, alors que le dépouillement des votes a été déjà entamé, ont rapporté des médias. Le vainqueur du duel entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, dit «IBK», présenté comme favori, et l'opposant Soumaïla Cissé, ne sera pas connu avant quatre ou cinq jours. Les opérations de dépouillement ont débuté dès la fermeture des bureaux de vote dimanche à 18H00 (GMT et locale). A 73 ans, M. Keïta est en position de force pour remporter un second mandat de cinq ans. Au premier tour, il avait récolté 41,70% des suffrages, contre 17,78% pour M. Cissé, un ancien ministre des Finances de 68 ans qui n'a pas su unir l'opposition pendant l'entre-deux tours. En 2013, déjà opposé à M. Cissé, «IBK» avait été plébiscité avec un score de plus de de 77%. Les observateurs de l'Union européenne (UE), premier bailleur international du Mali, ont cette fois pu se déployer à Gao (Nord), mais toujours pas à Tombouctou et à Kidal (Nord), ni à Mopti (centre).

Le taux de participation sera sans doute un enjeu majeur du scrutin, surtout à Bamako, la capitale malienne, où «les électeurs ont boudé les urnes», selon certains observateurs. En effet, à Bamako, la pluie a empêché les citoyens de sortir voter pendant toute la matinée.