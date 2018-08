L’armée identifie les deux cadavres de terroristes à Skikda

Les deux cadavres découverts par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'une opération de recherche dans la wilaya de Skikda ont été identifiés comme étant ceux de deux terroristes recherchés, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et après l'expertise scientifique, il a été procédé, le 12 août 2018, à l'identification des deux (02) cadavres découverts par un détachement de l'Armée nationale populaire, lors d'une opération de fouille et de recherche menée dans la localité de Boulekhrachef, commune de Beni-Ouelbane, wilaya de Skikda (5ème Région militaire). Il s'agit, en l’occurrence, des dépouilles des terroristes recherchés «Cherouana El-Hani et Lehnech El-Cherif», précise-t-on de même source.