Mihoubi : « Nos artistes ont besoin de soutien »

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé, à l'ouverture de la 11e édition du festival national de la musique actuelle, dans la nuit de dimanche à lundi à Guelma, que «les artistes algériens ont besoin d'appui, de soutien et de parrainage». «Les artistes algériens ont le droit de bénéficier de notre soutien et qu'on leur offre l'opportunité de rencontrer le public», a indiqué le ministre dans son allocution d'ouverture du festival, qui se poursuivra jusqu'au 15 août au théâtre romain de la ville de Guelma, souhaitant que l'année 2018 soit celle de l'art algérien, en ouvrant la voie aux artistes et créateurs «dans les différentes manifestations artistiques». «Si j'avais su que l'ambiance serait aussi belle et magnifique, j'aurais demandé à ce que le festival dure 10 jours», a dit M. Mihoubi qui a beaucoup apprécié l'ambiance de la cérémonie d'ouverture, ajoutant «j'ai visité d'autres théâtres mais l'ambiance à Guelma est exceptionnelle». S'adressant au public présent à la première soirée, le ministre a déclaré «Si le commissariat du festival est capable de prolonger le festival de deux ou trois jours, nous sommes prêts le soutenir financièrement».