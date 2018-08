Le directeur général de l'OMS préoccupé par Ebola

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fait part mardi de ses préoccupations sur les derniers développements de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) après sa récente visite dans le pays. Lors d'une conférence de presse au Palais des Nations à Genève, le directeur général de l'OMS a indiqué que le conflit dans la province du Nord-Kivu de la RDC, où une nouvelle flambée d'Ebola s'est déclarée, favorisait la propagation de l'épidémie. Il existe encore de nombreux groupes armés et des incidents violents dans cette province, a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il y a eu des combats non loin de lui, lors de son récent séjour à Béni, une ville de la province du Nord-Kivu, dans l'est de la RDC. "Nous appelons les parties belligérantes à cesser les hostilités, car le virus est dangereux pour tous", a souligné le directeur général de l'organisation onusienne. L'OMS et ses partenaires font face à un défi sérieux, car dans cette région, il y a de nombreuses "zones rouges" et des zones difficiles d'accès, a-t-il ajouté.