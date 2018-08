Argentine: Messi fait un break en sélection

L'Argentine en émoi! Le capitaine Lionel Messi ne jouera pas les quatre prochains matches amicaux de l'Albiceleste prévus en 2018, assure mardi la presse locale, sans évoquer de date de retour. "Bombe pour la sélection: Messi ne revient pas cette année et il y a des doutes quant à son avenir", titre le journal Clarin. Selon le quotidien, le numéro 10 a expliqué sa décision au sélectionneur intérimaire de la sélection argentine, Lionel Scaloni, nommé pour succéder à Jorge Sampaoli, démissionnaire après les résultats décevants de la sélection durant le Mondial. "Il prend une période de repos (...) mais cela ne signifie pas qu'il renonce", souligne le portail web Infobae. "Cela dépendra de comment sont réorganisées les sélections nationales: la Pulga, 31 ans, évaluera son retour en 2019." L'Argentine doit jouer ses prochains aux Etats-Unis, contre le Guatemala le 7 septembre à Los Angeles et contre la Colombie le 11 à New York.