La Chine contestera auprès de l'OMC

La Chine a lancé mardi une procédure de règlement des différends de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) concernant les mesures de sauvegarde et des subventions des Etats-Unis sur les produits photovoltaïques importés et pour leurs produits d'énergie renouvelable, a annoncé le ministère du Commerce. "Alors que les mesures des Etats-Unis nuisent gravement aux intérêts commerciaux de la Chine, le choix chinois de recourir au mécanisme de règlement des différends de l'OMC est une action nécessaire pour sauvegarder ses droits et intérêts légitimes et les règles du commerce multilatéral", a noté un porte-parole du ministère. Précédemment, les Etats-Unis ont adopté des mesures de protection sur les importations de certains produits photovoltaïques avec des droits de douane supplémentaires jusqu'à 30%.Les mesures des Etats-Unis sont soupçonnées de violer l'Accord sur les sauvegardes de l'OMC. "Ce genre de mesures de sauvegarde abusives nuit non seulement aux droits et intérêts légitimes de la Chine, mais affecte également le prestige et l'autorité des règles de l'OMC", a indiqué le porte-parole.