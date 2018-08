Ankara augmente les taxes sur les produits américains

La Turquie a augmenté les droits de douane sur l'importation de plusieurs catégories de produits américains, annonce mercredi le journal officiel. Ainsi, les droits de douane sur les véhicules de tourisme, les boissons alcoolisées et les feuilles de tabac passent respectivement à 120%, 140% et 60%, en vertu d'un décret signé par le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Des hausses sont également prévues pour d'autres produits tels que les cosmétiques, le riz et le charbon. Mardi, Erdogan a annoncé que la Turquie allait boycotter les produits électroniques américains, une mesure de rétorsion dans le contentieux qui oppose son pays aux Etats-Unis. Washington a instauré des sanctions financières contre les ministres turcs de la Justice et de l'Intérieur en raison de leur implication dans l'arrestation et l'emprisonnement du pasteur Andrew Brunson. Ces tensions diplomatiques ont provoqué la chute de la livre turque. Vendredi dernier, le président américain a annoncé un doublement des droits de douane sur l'acier et l'aluminium turcs importés aux Etats-Unis, affirmant que les relations avec Ankara n'étaient "pas bonnes en ce moment".