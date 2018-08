Pas de résidence surveillée au du pasteur américain

Un tribunal turc a rejeté mercredi un nouvel appel du pasteur américain Andrew Brunson, accusé par les autorités turques de "terrorisme" et d'"espionnage", demandant la levée de son assignation à résidence et de son interdiction de quitter le territoire, ont rapporté les médias. Selon l'agence de presse Anadolu, un tribunal d'Izmir (ouest) a rejeté le recours qui avait été déposé par le pasteur, précisant toutefois qu'une autre cour allait examiner sa requête. L'avocat turc du pasteur, Cem Halavurt, a affirmé qu'un "autre tribunal d'Izmir allait étudier la demande de son client". Andrew Brunson, originaire de Caroline du Nord, a été arrêté en octobre 2016 par les autorités turques qui l'accusent d'espionnage et d'activités "terroristes". Etabli en Turquie depuis une vingtaine d'années, le pasteur Brunson dirigeait une petite église protestante dans la province d'Izmir avant son arrestation.Les tensions, déjà vives depuis plusieurs mois, ont connu une brusque escalade la semaine dernière en lien avec l'incarcération du pasteur Brunson qui nie fermement ces accusations. Il a été placé en résidence surveillée fin juillet après un an et demi de détention, en dépit des appels répétés du président américain Donald Trump à le libérer et le renvoyer aux Etats-Unis. La Maison Blanche a fait savoir mardi que M. Trump ressentait "beaucoup de frustration du fait que le pasteur ne soit pas libéré". Le procès d'Andrew Brunson est toujours en cours et la prochaine audience est prévue le 12 octobre.