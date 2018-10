La Syrie et la Jordanie conviennent de rouvrir un poste-frontière

Le ministre syrien de l'Intérieur Muhammad al-Sha'ar a déclaré dimanche que les parties syrienne et jordanienne avaient convenu de rouvrir le poste-frontière de Nassib-Jaber à partir de lundi, selon la télévision d'Etat syrienne. M. al-Sha'ar a indiqué que les équipes techniques des deux pays s'étaient rencontrées dimanche au poste frontalier de Jaber, du côté jordanien de la frontière, et avaient finalisé les dispositions et mesures relatives à la réouverture du point de passage entre les deux pays.