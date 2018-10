France: les pluies torrentielles font trois morts dans l'Aude

Des pluies violentes ont fait lundi trois morts dans l'Aude, département placé en vigilance rouge, ont affirmé les autorités locales. Une religieuse "a été emportée par l'eau à Villardonnel" et deux personnes disparues ont été retrouvées décédées à Villegailhenc, a précisé Alain Thirion sur BFMTV. Plus tôt sur Europe 1, le préfet avait évoqué un bilan d'un mort, un blessé et deux disparus.