Accidents de la circulation : 8 morts en 24 heures

Huit personnes ont perdu la vie et 16 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi lundi par les services de la Protection civile. La wilaya de Ouargla déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 3 personnes, alors que 2 autres ont été blessées, suite à 2 accidents de la circulation. Durant la même période, les unités de la Protection civile sont intervenues pour l’extinction de deux incendies urbains dans les wilayas de Chlef et de Tipaza.