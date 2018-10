Syrie : deux points de passages avec la Jordanie et le Golan rouvert

Deux points de passage, entre la Syrie et la Jordanie et entre la Syrie et le Golan occupé, ont été rouverts lundi confirmant le retour de la sécurité et de la stabilité au Sud de la Syrie après des années de leur fermeture due au conflit, ont rapporté des médias locaux. Deux véhicules blancs de l'ONU ont franchi lundi la barrière ouverte devant eux pour passer de Syrie vers le côté du plateau du Golan occupé par Israël. Ce point de passage de Qouneitra était fermé depuis quatre ans, en raison de l'insécurité et de la présence des groupes terroristes sévissant dans cette région.