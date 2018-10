Oran: classement en cours de 20 établissements hôteliers

Vingt établissements hôteliers de la wilaya d’Oran sont en cours de classement définitif pour les catégories allant de zéro à une étoile, a-t-on appris lundi auprès de la direction du tourisme et de l’artisanat. Pas moins de 20 établissements hôteliers de la wilaya d’Oran sont en cours de classement par la commission de wilaya pour les catégories allant de zéro à une étoile, a indiqué à l’APS, le chef de service suivi et contrôle des activités touristiques à la direction du tourisme et de l’artisanat, Mourad Boudjenane, assurant qu’une mission d’inspection des structures hôtelières est à pied d’œuvre pour la levée des réserves en vue de leur classement définitif.