Les textes d'application de la nouvelle loi sanitaire en cours d'élaboration

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a annoncé lundi à Alger, que son département s'attelait à l'élaboration des textes d'application relatifs à la nouvelle loi sur la santé, appelant tous les acteurs du secteur à y prendre part. Dans son allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture des 8èmes Rencontres internationales de Pharmacie d'Alger (RIPA), organisées sous le thème "Pratiques pharmaceutiques et la loi sur la santé", M. Hasbellaoui a indiqué que son département s'employait à l'élaboration des textes d'application relatifs à la loi sur la santé, appelant à cet égard, les participants à ces rencontres et les autres acteurs, à participer à l'élaboration de ces textes qui sont "à même de permettre l'application effective de la nouvelle loi sur la santé", a-t-il affirmé.